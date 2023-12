I Queen of Saba live all'Off Topic con il loro ultimo album Medusa

Un nuovo freschissimo live - prodotto da The Goodness Factory - arriva a OFF TOPIC come unica data a Torino e Piemonte dalle ore 21.30 di venerdì 15 dicembre insieme al duo elettronico più atteso del momento: i Queen of Saba al Cubo con il loro ultimo album Medusa.

Alieni in un mondo che spinge al binarismo, i Queen of Saba si presentano con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica. Duo elettronico con un'anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, si cibano di influenze Neo-Soul, alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Debuttano dal vivo nell’aprile 2019. Dopo la pubblicazione di cinque singoli in inglese, a giugno 2021 pubblicano Fatamorgana, album di nove tracce in italiano, e a marzo 2022 il singolo “Pesca Noche” in collaborazione con Ganoona, artista milanese. Il duo si inserisce nel contesto indipendente veneziano de La Colletta Dischi, neonata etichetta di cui sono co-fondatori.

L’ultimo album Medusa arriva a distanza di più di due anni da Fatamorgana, l’album di esordio dei Queen of Saba: è una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, ma sempre con lo stesso chiaro principio: quello per cui i limiti sono fatti per essere superati. «Medusa è una menade danzante che ci invita in un mondo fuori dal binario, dove si celebra la trans joy e la salute mentale non è un argomento tabù – spiegano i Queen of Saba –. Un mondo verde acido e rosa shocking, affastellato di figure scontornate, vegetazione prepotente e atti contro natura. Medusa è il mostruoso che da dentro di noi scalpita e sibila e cerca di tracciare una strada mai percorsa prima».