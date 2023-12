Oggi è veramente così proibitivo come costi viaggiare? Qualche trucco low cost

In prossimità delle feste natalizie molti si domandano se sia possibile viaggiare, magari usufruendo dell’aereo senza spendere un capitale. Nessuno può negare che il caro vita ultimamente si fa sentire e varia dai beni di prima necessità fino ad arrivare al mercato del turismo. Fortunatamente le offerte sul mercato propongono ancora primi prezzi su mete interessanti. Per esempio si può trovare un biglietto aereo Catania Roma a prezzi fattibili per una normale famiglia e pensare, quindi, di trascorrere un bel week end nella capitale italiana.

Come viaggiare senza spendere una fortuna

Molti hanno la sensazione che viaggiare in Italia sia più costoso che in altre mete estere. Dipende sempre con cosa paragoniamo i prezzi. Ci sono mete notoriamente care come Dubai e altre più abbordabili come Tirana. Se prendiamo quest’ultima è una città in evoluzione da visitare adesso. Infatti, essendo in fase di sviluppo esponenziale sul turismo, offre servizi di variegata tipologia per tutti i gusti e tutte le tasche a prezzi decisamente più competitivi rispetto ad altre mete. Anche in questo caso si può trovareun biglietto aereo Genova Tirana a ottimi prezzi, che permettono di trascorrere un bel week end lungo o il Capodanno in questa capitale europea.

I vantaggi del viaggiare anche in Italia

Ci sono comunque tanti vantaggi anche in Italia. Oggi alcune piattaforme permettono di prenotare lussuosi hotel a 4 e 5 stelle a prezzi super scontati. Spesso poi molti hotel sui loro siti hanno delle offerte vantaggiose, perché evitano dei passaggi intermedi che aumentano il prezzo. Uno dei segreti è quindi andare alla fonte. La domanda quindi è: si può ancora viaggiare o è proibitivo? Si può ancora, basta chiarirsi le idee sulle mete, scegliere qualche cosa che non sia sulla cresta dell’onda e ci possa regalare sorprese e comunque attivarsi nella ricerca. I risultati arrivano!