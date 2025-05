Fdi, Primo maggio: "Crescono in Piemonte occupazione e contratti stabili"

Cresce l’occupazione in Piemonte al 69%, e con questa i contratti a tempo indeterminato, mentre la disoccupazione scende al 5,5%. “Quello che ci apprestiamo a festeggiare è senz’altro un buon Primo Maggio - dichiara Alessandra Binzoni, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale -. Nonostante le turbolenze internazionali, che inevitabilmente hanno impattato su una regione fortemente esportatrice come il Piemonte, i dati inerenti al lavoro e all’occupazione sono incoraggianti”.

“Il tasso di occupazione del 2024 è migliorato rispetto all’anno precedente ed anche il primo trimestre del 2025 è positivo. Sono felice inoltre per la crescita dell’occupazione femminile - prosegue Binzoni -, per il calo della disoccupazione giovanile e per il saldo occupazionale positivo nell’area metropolitana di Torino che da anni sconta la crisi del settore automotive”.

“Questi e gli altri dati inerenti l’occupazione ed il lavoro ci fanno guardare con fiducia al futuro. Grazie al lavoro di Regione Piemonte e alla preziosa sinergia con il Governo Meloni, è stato possibile mettere in campo una visione strategica chiara e coraggiose politiche a sostegno dei lavoratori” conclude il vicecapogruppo Binzoni.