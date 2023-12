Studio commercialistico di Saluzzo cerca impiegato/a

Studio commercialistico con sede a Saluzzo cerca una risorsa da inserire nella divisione amministrativa in qualità di: Impiegato/a contabile amministrativo/a. Si richiede comprovata esperienza maturata in analoga posizione.

Mansioni che verranno richieste:

- Gestione della contabilità di un pacchetto di 20 clienti con regime ordinario, comprensivo delle scritture di ammortamento, assestamento e chiusura di fine anno;

- Importazione delle fatture elettroniche tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate nel programma di contabilità;

- Eventuale predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali;

- Eventuale predisposizione di bilanci IV Direttiva, con documenti collegati;

- Eventuali Invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro imprese in generale);

- Altri adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla mansione.

Requisiti:

- Diploma di Ragioneria e/o Laurea triennale in Economia;

- Esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali, specificatamente nella gestione di clienti in contabilità ordinaria;

- Ottima conoscenza della contabilità e del bilancio;

- Ottima conoscenza dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi;

- Capacità di lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità, dinamicità;

- Ottime capacità relazionali e comunicative; in particolare con i clienti, capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team;

- Persona capace, ordinata, riservata e autonoma;

- Candidato/a di seria moralità, responsabile, di assoluta fiducia;

- Ottima capacità informatica ed uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali di contabilità; preferenziale la conoscenza del gestionale Team System;

- Domicilio a Saluzzo o provincia o comunque in aree limitrofe allo studio.

Luogo di Lavoro: Saluzzo

Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì.

Inserimento immediato. Inquadramento e retribuzione indicativi: Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time; inquadramento e retribuzione in linea con le competenze e le esperienze effettivamente maturate.

Inviare curriculum vitae a: info@piazzapinerolese.it