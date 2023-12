Novità 2024: Mengoni torna a Sanremo

Marco Mengoni farà il suo ritorno a Sanremo nel 2024, ma questa volta non parteciperà come concorrente. Assumerà, infatti, un ruolo completamente nuovo, poiché sarà il super ospite e il co-presentatore della serata inaugurale del 74° Festival della canzone italiana, programmata per il martedì 6 febbraio.

«Marco Mengoni non solo sarà il superospite della prima serata della kermesse, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà anche il co-conduttore», ha dunque annunciato Amadeus in quella che è stata la prima rivelazione ufficiale sulla nuova edizione, la sua ultima da direttore artistico dopo aver esordito nel 2020.

Fan in visibilio

La scelta di reintrodurre in vesti nuove il vincitore di Sanremo 2023 è stata molto gradita dai fan, incuriosendo anche chi fino ad ora era rimasto indifferente alla musica di Mengoni. Su Internet, infatti, sono impazzate le ricerche sul cantante, dalle domande sulle sue vecchie canzoni fino a curiosità personali, ad esempio una delle ricerche più effettuate è stata: Marco Mengoni altezza.

Che tutto questo interesse sia di buon auspicio al cantante? Anche se non in gara, le responsabilità da co-conduttore e super ospite sono tante. Questa volta sarà lui a chiamare i suoi colleghi artisti sul palco, senza contare che ci si aspetta da Mengoni una performance coinvolgente e artisticamente più curata rispetto ai partecipanti.

Il passato Sanremese di Mengoni

Marco Mengoni ha trionfato come favorito al Festival di Sanremo nel mese di febbraio 2023, replicando una vittoria che aveva già ottenuto dieci anni prima a Sanremo 2013 con la canzone "L'essenziale". Questa seconda vittoria ha confermato il suo status di icona della musica italiana e ha consolidato ulteriormente la sua carriera artistica.

Dopo la vittoria a Sanremo, Marco Mengoni ha intrapreso un avvincente percorso artistico. Si è imbarcato in un entusiasmante tour negli stadi, portando la sua musica e la sua energia contagiosa in diverse città italiane. Questo tour è stato un omaggio all'ultimo album della sua acclamata trilogia intitolato "Materia (Prisma)". Le esibizioni live hanno coinvolto migliaia di fan, creando momenti indimenticabili e consolidando la sua reputazione di incredibile artista sul palco.

Ma le sue ambizioni non si sono fermate alle frontiere italiane. Marco Mengoni ha anche portato la sua musica in giro per l'Europa, con un tour che ha toccato città come Parigi, Bruxelles, Monaco e Barcellona. Questa espansione internazionale ha dimostrato il potere universale della sua musica e ha fatto sì che il suo talento raggiungesse un pubblico internazionale sempre più vasto.

Grandi aspettative

Gli annunci più importanti per quanto riguarda il festival, dunque, sono stati fatti. Si conoscono le co-conduttrici, i cantanti in gara ed è confermata la tanto attesa presenza di Marco Mengoni. Adesso non resta che attendere febbraio. Sanremo si terrà dal 6 al 10, e Amadeus ha già annunciato che gli incontri dureranno molto, «Non si andrà a dormire prima delle due di notte».

Le aspettative sono alte, conduttori e cantanti esprimono sui loro profili social orgoglio e soddisfazione nel prendere parte ad un evento italiano così importante. D’altro canto, fans e sostenitori non vedono l’ora di poter votare per i loro preferiti e di creare la propria squadra del fanta-Sanremo.