Poste Italiane: nuove assunzioni per lo smistamento per le consegne in tempo per Natale

Per poter rispondere con efficienza e puntualità all’aumento dei volumi di invii postali e merci derivanti dall’incremento stagionale dell’e-commerce tipico dell’ultima parte dell’anno, Poste Italiane potenzia l’infrastruttura logistica attraverso l’ingresso di personale presso il più importante Centro di Smistamento di Torino sito in via Reiss Romoli.

Oltre 35mila metri quadri dedicati allo smistamento per un Centro che serve ogni giorno tutte le province piemontesi, la Liguria e la Valle d’Aosta per la corrispondenza.

Per poter far fronte al picco di volumi atteso nel periodo natalizio che vedrà aumentare fino al 70% il numero degli invii, raggiungendo i 60mila pacchi giornalieri, sono stati assunti circa 60 addetti allo smistamento, il 11% in più rispetto alle 570 persone che lavorano nel centro operativo. Per permettere la massima accelerazione della produzione la giornata lavorativa è organizzata su 3 turni giornalieri, dalla domenica pomeriggio al sabato mattina.

Il centro è dotato da pochi mesi di un sorter di smistamento pacchi tra i più all’avanguardia che riconosce l’indirzzo di destinazione del pacco e lo finalizza nell’apposita baia; inoltre prevede anche un’area di lavorazione manuale dove gli operatori gestiscono i pacchi che non possono essere caricati sul sorter per peso o dimensione.

“Il centro di smistamento di Torino– ha detto Michela Scelza, Responsabile Gestione Operativa Piemonte e Valle d’Aosta – è un’infrastruttura strategica che consente di proseguire nel solco della grande trasformazione del nostro core business di corrispondenza e pacchi e di rispondere al meglio alla continua crescita dell’e-commerce. Operando in sinergia con la rete distributiva più capillare d’Italia, valorizzando le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei servizi a sostegno dello sviluppo, e cogliendo i vantaggi offerti dalla convergenza tra pagamenti digitali e telecomunicazioni mobili, il centro di Torino contribuisce alla realizzazione del percorso di sviluppo e innovazione delineato dal piano industriale “Poste Italiane 2024 Sustain & Innovate Plus”, fornendo un contributo decisivo per la diffusione dell’e-commerce e della digitalizzazione nel Paese”.

La struttura di Via Reiss Romoli a Torino sostiene la strategia di Poste Italiane di crescita nella logistica legata agli acquisti online attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini che effettuano acquisti on line e delle imprese attive nella vendita di prodotti su Internet. L’evoluzione di questa strategia ha portato ad un modello di recapito con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend, e al consolidamento di “Punto Poste”, una rete per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi formata da oltre 900 tabaccai destinata ad espandersi e ad integrare la più grande rete distributiva d’Italia, formata da 1.383 Uffici Postali con servizio di Fermoposta.

I pacchi consegnati in Piemonte da Poste Italiane nel periodo di picco arrivano fino a circa 54.000 pezzi medi al giorno.

In provincia di Torino dove si attende un aumento giornaliero in alcune giornate fino al 100% durante il picco, il personale è stato potenziato del 20% attraverso l’assunzione di nuovi portalettere che si aggiungono agli oltre 1.000 già attivi sul territorio.

Poste Italiane, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend, ed ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi, che nella provincia di Torino, conta una rete di 435 tabaccai ed altri esercizi affiliati, che si aggiungono ai 418 Uffici Postali.