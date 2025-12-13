Solidarietà sotto l’albero: Socratè dona le sue 'Scatole di Natale' ai più fragili

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza. In occasione delle festività, l’associazione Socratè, guidata da Maria Antonietta Floscio, ha partecipato alla realizzazione delle “Scatole di Natale”, l’iniziativa solidale che da alcuni anni coinvolge cittadini, scuole, gruppi e realtà associative di Torino nel confezionamento di piccoli doni destinati a chi vive in condizioni di fragilità.

Gli associati hanno scelto di destinare le scatole al centro per senza fissa dimora di piazza Massaua, struttura gestita dalla Cooperativa Frassati, realtà che da anni opera nel sostegno alle persone più vulnerabili della città. All’interno, oggetti utili, un pensiero caldo, qualcosa di dolce e un messaggio di vicinanza: piccole attenzioni che nelle feste assumono un valore ancora più forte.

“Con i nostri associati abbiamo partecipato al confezionamento delle Scatole di Natale, una bella iniziativa che esiste a Torino già da qualche anno e che abbiamo deciso di dedicare al Centro di piazza Massaua”, racconta la signora Floscio, legale rappresentante dell’associazione. “Abbiamo conosciuto la bellezza del calore dei responsabili della struttura e la bellezza del gesto dei nostri associati, che con impegno hanno confezionato queste scatole”.