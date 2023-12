Slot machine online: come scegliere le migliori?

Quando si sceglie di giocare alle slot machine online nei diversi casinò affidabili e sicuri presenti in Italia è necessario anche comprendere come funzionano e quali sono le migliori sulle quali cimentarsi.

Infatti, esistono diversi fattori che permettono di comprendere quali sono le migliori slot machine. Quelle che si presentano più semplici da utilizzare, ma anche ottimali dal punto di vista dei pagamenti emessi.

Le slot machine, infatti, hanno una calibratura di pagamento specifica (che deve rispettare i limiti imposti dalla legge), e questa impostazione non è uguale per tutte.

Ecco perché bisogna giocare sempre su casinò online che sono autorizzati dall’ADM ossia dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che regolamenta in Italia il gioco d’azzardo.

In rete puoi trovare diverse risorse sulle slot che pagano di più, sia sui blog che su Youtube.

Come scegliere le migliori slot machine online sulla base del RTP

Quando si inizia a giocare ai casinò online è necessario valutare un aspetto cruciale per gli: identificare le slot online che offrono i migliori pagamenti.

Una delle basi per comprendere in che modo scegliere le migliori slot machine è capire come funziona il RTP ossia il ritorno di pagamento con le quali sono impostate.

Comprendere questo sistema aiuta a identificare le slot machine che pagano più spesso e che offrono maggiori probabilità di vittoria.

Comprendere l'RTP nelle slot machine

Uno dei consigli più semplici ma efficaci per giocare alle slot online è controllare il Ritorno per il Giocatore (RTP) della macchina.

Questo valore tecnico indica la percentuale di denaro che viene restituito ai giocatori su tutte le puntate effettuate a lungo termine in una slot machine, VLT, videopoker o altri giochi d'azzardo.

Per esemplificare, ipotizzando un gioco di 1.000€ su una slot con un RTP teorico del 98%, ci si dovrebbe aspettare un ritorno di vincite di circa 980€ distribuite tra i giocatori per ogni mille euro spesi dai diversi giocatori.

Ecco perché è conveniente scegliere slot con un RTP elevato. Di seguito, una scala per aiutarti a valutare i potenziali guadagni.

In genere, un RTP pari o superiore al 90% è di certo tra i migliori, in quanto identifica le slot che offrono un pagamento migliore.

Gli RTP tra 80% e il 90% invece identificano delle slot machine che offrono un ritorno in media

RTP elevato: può garantire la vittoria?

Un RTP alto indica una maggiore generosità della slot, ma ricorda che si tratta di un valore medio a lungo termine.

Può capitare di giocare su una slot con alto RTP e non vincere nulla, così come vincere alla grande su una slot meno raccomandata. L'unica certezza di vincita si avrebbe con un RTP superiore al 100%, il che ovviamente non è realistico.

È interessante notare che la popolarità non è sempre proporzionale alla sua generosità. I casinò devono bilanciare la promozione di giochi con ritorni decenti per i giocatori senza compromettere la propria reputazione.

Tuttavia, se le slot più generose fossero sempre le più pubblicizzate, ciò potrebbe essere controproducente per il casinò stesso.

Interpretare la Volatilità nelle Slot Machine

La volatilità in una slot machine è un indicatore chiave che descrive la regolarità con cui un gioco elargisce premi.

Le slot con alta volatilità tendono ad offrire premi più sostanziosi, ma le vincite avvengono meno frequentemente.

Queste slot possono essere particolarmente impegnative per i giocatori occasionali, poiché promettono grossi guadagni ma comportano un rischio maggiore.

Al contrario, le slot a bassa volatilità garantiscono vincite più frequenti, ma di importo generalmente inferiore.

Queste macchine sono caratterizzate da un maggior numero di combinazioni vincenti in una sessione di gioco, rendendole più adatte per chi preferisce un gioco meno rischioso e più costante.

Oltre alla volatilità, un altro fattore importante da considerare nella scelta di una slot machine è il Ritorno per il Giocatore (RTP).

La combinazione di volatilità e RTP può fornire una visione completa del comportamento previsto di una slot e aiutare i giocatori a prendere decisioni informate.

Verifica Sempre i Dati Tecnici

È fondamentale verificare sempre i dati tecnici di una slot, che generalmente sono disponibili nella scheda informativa del gioco, specialmente nel caso delle slot online.

A volte, una slot che sembra meno in vista nella lista dei giochi del tuo casinò preferito potrebbe rivelarsi quella più generosa.

Capire e utilizzare l'RTP è un aspetto fondamentale per scegliere le slot online. Sebbene non garantisca vittorie, un elevato RTP indica una maggiore probabilità di ritorni favorevoli a lungo termine.

Sfruttare i bonus di benvenuto nelle slot online

Immaginate di aver esplorato diverse slot online e di averne trovato alcune che vi intrigano particolarmente.

Giocarci vi diverte e ora siete pronti per il grande salto: giocare con denaro reale. Molti casinò online offrono promozioni attraenti, tra cui bonus senza deposito che possono includere giri gratuiti.

Questa è un'ottima opportunità per immergersi nel gioco con soldi veri senza necessariamente dover effettuare un deposito di denaro proprio.

Ricordatevi, però, che questi bonus, compresi i giri gratuiti, sono generalmente soggetti a specifici requisiti di scommessa.

Slot Online con jackpot progressivo

Le slot con jackpot progressivo meritano una menzione speciale. Queste slot, molto popolari nei casinò online, operano come le normali slot ma con un vantaggio aggiuntivo: una frazione di ogni puntata va a incrementare un montepremi collettivo, che può essere vinto ottenendo combinazioni specifiche.

Solitamente, per concorrere al jackpot progressivo è necessario puntare la cifra massima, offrendo la possibilità di vincere premi che possono raggiungere somme considerevoli.

Rulli e linee di pagamento

Anche se la meccanica di base delle slot online rimane invariata (si inseriscono i crediti, si aziona lo spin e si attende l'esito), esistono differenze sostanziali, come il numero di rulli (solitamente 3 o 5) e le linee di pagamento.

Alcune slot presentano poche linee di pagamento, mentre altre ne offrono molte di più. Le prime sono generalmente più semplici, le seconde più complesse ma anche più avvincenti e potenzialmente redditizie.

Reputazione e popolarità delle slot

Il nostro ultimo consiglio è di valutare non solo le caratteristiche di una slot, ma anche la sua reputazione, specialmente per i giocatori alle prime armi.

Ci sono tantissimi blog e siti dove è possibile scoprire quali sono le slot migliori e quelle che pagano meglio anche a seconda del periodo e del casinò al quale ci si iscrive, grazie a queste fonti si può capire dove trovare le slot machine più interessanti.