Trapianto di capelli in Turchia. Tecnologia all'avanguardia

Il trapianto di capelli a Istanbul, in Turchia, ha raggiunto una considerevole popolarità negli ultimi anni. In breve tempo il Paese è diventato una destinazione privilegiata per chi cerca soluzioni più avanzate contro la caduta dei capelli. In questo contesto, la Smile Hair Clinic, diretta dal Dr. M. Erdogan e dal Dr. G. Bilgin, emerge quale icona della chirurgia dei capelli. Essa offre risultati straordinari a prezzi competitivi. Le tecniche high-tech utilizzate dal team di medici specialisti hanno posizionato Istanbul come la mecca del trapianto di capelli. Infatti, la Smile Hair Clinic è diventata una delle migliori cliniche al mondo per il trattamento della caduta dei capelli.

Smile Hair Clinic: la professionalità prima di tutto

trapianto di capelli in Turchia

Perché scegliere Smile Hair Clinic?

Esperienza e professionalità: con anni di esperienza nel settore, la clinica dispone di un team di medici esperti altamente qualificati e di tecnologie all'avanguardia.

Assistenza personalizzata: ogni paziente è unico e la clinica adotta un approccio personalizzato per garantire che i risultati del trapianto siano soddisfacenti. La consulenza pre-operatoria è scrupolosa e mira a comprendere le esigenze specifiche di ogni individuo.

Tecnologie innovative: Smile Hair Clinic si distingue per l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, puntando su tecniche avanzate come il trapianto di capelli Sapphire FUE e DHI. L'evidenza sarà notevole confrontando le straordinarie foto prima e dopo.

Costi vantaggiosi in Turchia: una delle ragioni principali della crescente popolarità del trapianto di capelli in Turchia è il costo accessibile rispetto agli altri Paesi. Infatti, mentre il costo di un trapianto di capelli al di fuori della Turchia può raggiungere più di 10.000 euro, a Istanbul può essere di circa 3.000 euro. Inoltre, la Smile Hair Clinic offre pacchetti convenienti che includono non solo l'intervento chirurgico ma anche servizi come il trasferimento e l'alloggio.

Contenuto dei pacchetti offerti dalla clinica

Sistemazione in hotel a 4 o 5 stelle con prenotazione al momento del contratto

Reception all'aeroporto da parte di un traduttore nella lingua madre del paziente

Trasporto dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel alla Smile Hair Clinic

Tutti i farmaci necessari per ogni fase della procedura, prima e dopo il trapianto

Intervento di autotrapianto: comprende l'anestesia locale, il processo di autotrapianto di Capelli, i trattamenti e l'assistenza medica per 12 mesi post operatorio, oltre a servizi di assistenza gratuita online

Certificazione di garanzia rilasciata dalla clinica e firmata dal Dr. Erdogan e dal Dr. Bilgin

Quali sono i servizi della Smile Hair Clinic?

Sapphire FUE: si tratta di una tecnica avanzata di trapianto di capelli che prevede l'estrazione di unità follicolari da un'area scelta del cuoio capelluto del paziente e il loro inserimento nelle aree in cui è prevista la crescita dei capelli. In questa procedura vengono utilizzate lame di zaffiro per garantire incisioni precise e una rapida guarigione. I risultati ottenuti con questa tecnologia sono notevoli e la clinica è in prima linea nella sua applicazione magistrale.

DHI (Direct Hair Implantation): Questa procedura garantisce l'impianto diretto dei follicoli senza la necessità di incisioni preliminari. Ciò riduce i tempi di guarigione e favorisce dei risultati veri e propri naturali e di lunga durata.

Conclusioni