Auto Moto Turin Show torna al Lingotto Fiere nel 2024

Un evento di cultura e mercato delle automobili, che raccoglie e reinventa la vocazione automobilistica della città di Torino: AMTS – Auto Moto Turin Show, organizzato da GL events Italia, si preannuncia un momento di incontro per appassionati, collezionisti, curiosi e professionisti del settore automobilistico e motoristico. L’evento nasce dal gemellaggio con l’omonimo show ungherese, AMTS – Auto Moto Tuning Show.

La prima edizione di AMTS è in programma dal 19 al 21 aprile 2024 negli spazi di Lingotto Fiere, per tre giorni dedicati interamente alla passione per le due e quattro ruote a 360°, dalla storia dell’auto alle ultime produzioni automobilistiche.

Si alterneranno momenti di entertainment e pura adrenalina, con gare ed esibizioni in pista, a momenti di approfondimento con conferenze moderate da esperti del settore.

Gli spazi del vecchio stabilimento Fiat aprono nuovamente le porte alle auto classiche, a new car e supercar, al tuning, alle moto e alle youngtimer che oggi sempre di più coinvolgono e appassionano le nuove generazioni

“L’automotive è una delle tante eccellenze di Torino, che non poteva rimanere senza un Salone dell’automobile, capace di valorizzare la cultura, la storia e la tradizione di questo territorio, - dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Il nostro impegno è proprio quello di proporre nuove manifestazioni che siano espressione delle filiere trainanti del territorio: il food and wine, l’agritech, lo sport e ovviamente l’automotive. Questo nuovo evento sarà dunque celebrativo del passato e futuristico allo stesso tempo, dedicato ad appassionati, collezionisti e giovani curiosi”.

Club, associazioni, concessionari di auto classiche e sportive, case automobilistiche, rinomati produttori e rivenditori di componenti si riuniscono negli spazi di Lingotto Fiere per mostrare le migliori vetture da collezione, presentare gli ultimi modelli all'avanguardia e scoprire le più recenti innovazioni nel dinamico settore automobilistico.

Un'esperienza unica in cui la tradizione si intreccia con la modernità, creando un connubio perfetto per gli appassionati di automobili e per coloro che apprezzano l'arte dell'ingegneria automobilistica.