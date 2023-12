Effetto Sinner: sotto l'albero arrivano i biglietti delle Atp Finals 2024. Botteghino da record nel primo giorno di vendita

Effetto Sinner, effetto Coppa Davis. Forse una serie di effetti messi insieme: ma i dati dicono che la passione per il tennis è letteralmente esplosa, a Torino (e in Italia). Dopo due giorni di vendita riservata, infatti, la prima giornata di vendita dei tagliandi per le Atp Finals edizione 2024 è stata letteralmente esplosiva.



Si conta infatti che i biglietti venduti in queste 24 ore sono stati in grado di garantire un incasso superiore all'1,8 milioni di euro (per l'esattezza: un milione e 841mila euro). Un record vero e proprio, mai successo nelle precedenti edizioni della sfida tra i campioni della racchetta all'ombra della Mole.



Si annuncia, dunque, una partecipazione ancora più entusiasta, da parte degli spettatori. Che se da un lato hanno potuto godere di un Sinner sconfitto soltanto in finale da Djokovic, pochi giorni dopo hanno gioito per la vittoria della Coppa Davis. Se si aggiunge quell'ingrediente di torinesità legato a Lorenzo Sonego, il gioco è fatto. E la magia delle Atp Finals - magari facendo trovare dei biglietti sotto l'albero, per Natale - può cominciare.



L'appuntamento con Atp Finals 2024 è dal 10 al 17 novembre del prossimo anno.