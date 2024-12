Porta Palazzo si racconta “Senza Mura”: il Calendario 2025 realizzato da Venus Wu e dagli studenti del Passoni

Senza mura è il calendario 2025 di Porta Palazzo che racconta la città attraverso i disegni dei giovani studenti del liceo artistico Aldo Passoni.

Valorizzare l'area di Porta Palazzo

Il progetto, realizzato dal Mao e da Città di Torino, intende valorizzare le zone commerciali, storiche e culturali dell’area limitrofa di Porta Palazzo.

Creato con l’aiuto dell’artista e illustratrice di Hong Kong, Venus Wu, il calendario è il frutto di lavoro di tre giorni di laboratorio da parte dei ragazzi della classe 4F indirizzo Design della moda, i quali si sono recati in loco per riuscire a raccontare le sfumature di Porta Palazzo attraverso i loro disegni. Alle loro creazioni si aggiungono le foto di Alessandro Muner.

"Una realtà diversa ogni volta"

“Questo calendario è nato durante i tre giorni di workshop e poi trasformate nelle tavole grafiche da me. Alcuni studenti sono andati per la prima volta al mercato ma Porta Palazzo ha questa caratteristica di essere diversa ogni volta - commenta l’artista thailandese - Mentre facevano sketching è stato bello vedere come il mercato ci abbia accolto con calore e abbia creato connessioni spontanee e genuine. Le immagini raccontano un Porta Palazzo realistico e una Porta Palazzo fantastico, popolato da animali come i pomodorini che scappano”.

“Oggi - aggiunge il direttore del museo Davide Quadrio - celebriamo un momento di apertura del Mao alle comunità e alle strutture di prossimità. L’area di Porta Palazzo in particolare. Quest’anno abbiamo lavorato per un progetto che parte da un’idea di calendario ma è che diventato parte di coinvolgimento delle nuove generazioni”.

Si tratta del terzo anno in cui la città realizza il calendario di Porta Palazzo. “Ci permette di andare oltre l’aspetto mercatale e commerciale - spiega l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino - Cerchiamo ogni anno di focalizzare temi forti e differenti perché il commercio è un insieme di tante cose. Porta Palazzo è crocevia di cultura, etnie, colori, profumi, rappresenta l’unione di popoli della nostra città”.

Sabato la presentazione pubblica

Le iniziative a cura del Mao proseguono sabato 14 dicembre alle ore 11 in Galleria Umberto I con la presentazione pubblica del calendario con il concerto del musicista Mazen Kerbaj, Walls Will Fall.