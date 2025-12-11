Casalborgone, un percorso di presepi nel centro storico

Fino al 6 gennaio, il centro storico di Casalborgone, noto come “Leu”, ospita per la prima volta un suggestivo percorso di presepi realizzati dagli abitanti e dai bambini della scuola primaria. Le rappresentazioni della Natività, originali e fantasiose — in legno, in bottiglia, su muretti o nascosti in angoli insoliti — decorano il borgo medievale, regalando un’atmosfera natalizia unica.

L’iniziativa, partita il 6 dicembre durante il mercatino, è frutto della collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per valorizzare il centro storico. Il percorso, accessibile liberamente, è un invito a riscoprire Casalborgone con occhi nuovi, tra creatività, tradizione e spirito di comunità.