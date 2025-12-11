Torna il concerto di Santa Cecilia: la Filarmonica Torino Mirafiori omaggia i Caduti della Liberazione

Una tradizione che si rinnova e che unisce musica, memoria e comunità. Sabato 13 dicembre, alle ore 21, il teatro della parrocchia San Luca, in via Negarville 14, ospiterà il tradizionale concerto di Santa Cecilia della Filarmonica Torino Mirafiori, diretta dal Maestro Paolo Fiora.

Mirafiori rinnova il tributo a cultura e memoria

L’evento, promosso dalla sezione Anpi, rappresenta ormai un appuntamento fisso per il quartiere e un momento sentito di commemorazione dei Caduti Civili e dei Partigiani della Lotta di Liberazione. Ogni anno, attraverso le note della storica formazione musicale, Mirafiori rinnova un tributo che intreccia cultura, impegno civile e memoria collettiva.

Il concerto sarà a ingresso gratuito, con la volontà di offrire a tutti i residenti e agli appassionati un’occasione di partecipazione e condivisione, mantenendo vivo il ricordo di chi ha contribuito alla libertà del Paese.