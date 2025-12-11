Un Natale solidale con Emanuele Sartoris e Davide Ielmini in “Lucino’s Carols”

Venerdì 19 dicembre 2025, dalle ore 20:30, l'Auditorium Orpheus ospiterà il concerto di Natale “Lucino’s Carols” con il pianista Emanuele Sartoris e la voce narrante di Davide Ielmini. Sarà una serata speciale, in cui musica e narrazione si uniranno per esprimere lo spirito più autentico delle festività natalizie. Lasciatevi trasportare in un coinvolgente viaggio sonoro: l’evento trae ispirazione dall'omonimo album di Sartoris (pubblicato da Dodicilune il 5 novembre scorso) e dal libro di Ielmini, “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste”, un'opera che l'autore dedica con affetto "alle ragazze e ai ragazzi di tutte le età".

Dal lavoro narrativo è nato un progetto musicale originale composto da otto Carols, caratterizzati da atmosfere che spaziano dal musical al jazz, dalla ninna-nanna al gospel, fino a delicate suggestioni impressionistiche. Le musiche sono state composte da Paolo Coggiola e successivamente reinterpretate da Emanuele Sartoris, pianista di formazione conservatoriale e jazzistica, che ha trasformato i brani in un percorso sonoro raffinato, capace di fondere scrittura e improvvisazione. La voce narrante di Davide Ielmini guiderà il pubblico in un racconto musicale che restituisce tutta la magia del Natale attraverso la figura poetica di Lucino, personaggio “troppo saggio e riflessivo per essere bambino e troppo spontaneo e schietto per essere un adulto”, simbolo di stupore e autenticità.

Una serata, un gesto di solidarietà Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto al Centro Estivo Inclusivo 2026, dedicato a bambine e bambini con e senza disabilità. Un progetto che rientra nel programma La Cultura che Cura®, nato per promuovere la cultura come strumento di benessere, inclusione sociale e crescita.