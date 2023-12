Fiera del Bue Grasso di Carrù: un successo che dura da 113 anni (Video)

Un grande successo di pubblico, in presenza e in collegamento, per l'evento clou della Fiera del Bue Grasso numero 113, la rassegna zootecnica con la premiazione dei capi, ieri mattina a Carrù.

In collegamento perché l'evento è stato trasmesso in diretta su tutte le testate online del gruppo Morenews, a partire da quelle della provincia di Cuneo, Targatocn e LaVocediAlba, per raggiungere poi tutto il Piemonte, la Liguria, parte della Lombardia e il Principato di Monaco.

Una fiera internazionale anche e soprattutto per l'interesse che è capace di convogliare, attirando curiosi e appassionati da tutta Italia e anche dall'estero.

