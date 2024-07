Monumento alle operaie della Superga, il Comitato Dora Spina 3 insorge: "Demolizione della fontana scelta insensata"

Con una lunga lettera indirizzata, tra i vari, al sindaco Stefano Lo Russo, all'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta e alla a FILCTEM CGIL - Federazione Lavoratori Chimica Torino, il Comitato Dora Spina 3 interviene sulla questione del monumento alle operaie della ex Superga.

"Desta sconcerto la demolizione della fontana / opera d'arte, inaugurata nel 2012 per ricordare le operaie della Superga, se essa non fosse sostituita da un'opera meno soggetta a vandalismi ma altrettanto capace di svolgere il ruolo di conservazione della memoria del lavoro delle donne. Nel resoconto dell'inaugurazione dell'installazione dell'artista Cosimo Veneziano (1) si legge che essa"solleva una riflessione su tutto il ‘vuoto di memorie’ che accompagna la storia delle donne e in particolare il loro ruolo nel mondo del lavoro".

"Riteniamo che sarebbe dannoso per l'immagine della città se al mancato riutilizzo pubblico dell'edificio storico della Superga lungo via Verolengo, destinato a suo tempo al poliambulatorio di zona ed oggi messo in vendita, si aggiungesse un ulteriore vuoto di memoria della storia del lavoro della zona ex industriale del Lungo Dora torinese", conclude la nota del Comitato.