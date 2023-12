I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina in via Monte Rosa 42, dove un incendio era divampato in un negozio dismesso.

Il fumo ha coinvolto anche i locali soprastanti dell'edificio di due piani. L'incendio è stato spento e le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono attualmente in fase di chiusura. Due persone sono state leggermente intossicate e sono attualmente sotto cure sanitarie.