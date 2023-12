Mercati di Campagna Amica per un Natale in famiglia con i cibi contadini: ecco tutti gli orari e le location

Ieri, il mercato domenicale di Campagna Amica, in piazza Vittorio Veneto a Torino, con ben 53 banchi presenti, ha fatto il pieno di clienti, tutti a fare la spesa per la settimana ma già pensando ai pranzi e alle cene delle Feste. Molti hanno scelto proprio il mercato degli agricoltori per regalare ai propri cari prodotti alimentari di alta qualità componendo cesti o attraverso confezioni singole. Molti clienti si sono fatti consigliare su cosa cucinare per Natale prenotando la spesa natalizia.

Questo Natale, infatti, segna il definitivo ritorno della voglia di convivialità in famiglia intorno a un buon pranzo preparato seguendo le ricette della tradizione e si prevede che i prodotti contadini saranno presenti su molte tavole dei torinesi. Anche nel Torinese si prevede una spesa del 50% del budget natalizio proprio in beni alimentari. Come sta avvenendo nel resto del Paese dove, secondo un’indagine Coldiretti-Ixè il 49% degli italiani spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l’acquisto più gettonato davanti a decori natalizi, piccoli oggetti per la casa, prodotti artigianali, dolciumi e capi di abbigliamento. La difficile situazione economica dovuta alle tensioni internazionali spinge dunque quest’anno verso spese utili che premiano soprattutto il cibo. Un fenomeno che è sostenuto in Italia dalla presenza della rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica alla quale fanno riferimento oltre mille mercati in Italia dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai produttori cibi locali a chilometri zero che non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e garantiscono maggiore freschezza.

Il mercato domenicale contadino sarà aperto anche domenica 24 dicembre ma con orario ridotto, dalle 9 alle 14, in piazza Palazzo di Città.

Per i mercati di Campagna Amica nel Torinese questi sono gli orari in questa settimana che precede il Natale.

Lunedì 18 dicembre, Cuorgnè, piazza Martiri della Libertà, ore 15,00-19,00;

Martedì 19 dicembre, Avigliana, piazza del Popolo ore 15,00-19,00; Castiglione Torinese, via Torino, 233 (Il Centro), ore 15,00-19,00; Leinì, piazza I Maggio, ore 15,00-19,00; Torino, via Mittone (via F.lli Passoni), ore 14,00-19,00; Chieri, piazza Dante, ore 15,00-19,00;

Mercoledi 20 dicembre, Ciriè, piazza San Giovanni, ore 15,00-19,00; Grugliasco, piazza Matteotti Alta, ore 15,00-19,00; Torino corso Umbria, ore 15,00-19,00;

Giovedì 21 dicembre, Alpignano, piazza 8 marzo, ore 15,00-19,00; Carmagnola, piazza Martiri della Libertà ore 15,00-19,00; Torino, via Mittone (via F.lli Passoni), ore 14,00-19,00; Settimo Torinese, via Roma, ore 15,00- 19,00;

Venerdì 22 dicembre, Collegno, piazzale Santa Maria (corso Francia), ore 15,00-19,00; Torino, (mercato prodotti biologici), giardini Lamarmora, ore 14,00-19,00; Rivarolo Canavese, corso Indipendenza, ore 15,00-19,00; Villarbasse, via San Martino (centro sportivo), ore 15,00-19,00; Nichelino, piazza G. Di Vittorio, ore 15,00- 19,00.

Sabato 23 dicembre, Rivoli, via Nuova Collegiata, ore 15,00-19,00; Rivalta Torinese, piazza Bionda, ore 15,00-19,00; Rosta, piazza Stazione, ore 9,00-13,00; San Giorio di Susa, piazza Micellone ore 9,00-13,00.

I mercati saranno chiusi lunedì 25, martedì 26, domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio.