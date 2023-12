La pagella di fine anno di Damilano sul sindaco Lo Russo: "Sicurezza e visione da 5, bene impegno ed economia"

" Dopo due anni Torino è meglio o peggio? - si è chiesto Damilano - Vedo luci e ombre. Come il vino che deve invecchiare e bisogna capire prima quali saranno i gusti del mercato dopo 3 o 4 anni, lo stesso dobbiamo fare con la città. Non riesco a capire quale sia un modello futuro e su questo dobbiamo dibattere, avere un focus e un obiettivo è fondamentale. Per la sicurezza do 5, addossare tutte le colpe al comune di Torino e la giunta sarebbe severo, è un periodo storico in cui ci sono diversi fattori e anche città come Milano vivono un momento difficile, ma il mio voto non può essere sufficiente. Il centro cittadino è sporco ed è un male, dal punto di vista turistico la città ha avuto risposte importanti e la prima cosa che chiedono i turisti è di trovarla pulita, è necessario un maggiore impegno. Do 8 all'impegno, abbiamo visto tutto il Consiglio, gli assessori e il sindaco lavorare, ho un giudizio positivo. Sull'amministrazione economica il mio giudizio è molto positivo, il sindaco ha nelle sue credenziali caratteristiche molto buone e le sta dimostrando. Non potevamo pensare che arrivassero guerra e inflazione ma ciò nonostante l'amministrazione è riuscita a dare risposte, ma lamentiamo comunque i tagli. Sulle relazioni esterne e visibilità l'operato del sindaco e della giunta non sono pervenuti, suggerisco loro di presentarsi meglio nei confronti dei cittadini, per strada mi domandano che fine ha fatto il sindaco ".

Paolo Damilano e la sua lista civica Torino Bellissima hanno dato i voti di fine anno alla giunta Lo Russo. Nonostante i suoi consiglieri siano all'opposizione, non tutto è negativo : valutati bene l'impegno e l'amministrazione economica, ma piovono critiche su sicurezza e sulla visione complessiva per il futuro .

"Ci siamo occupati principalmente di sicurezza perché la gente ci chiama e ci dice che ha paura di uscire di casa - ha commentato il vice-capogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - la gente ha paura ed è preoccupante. Le statistiche ci dicono che c'è un peggioramento: Il Sole 24 Ore ci pone al sesto posto delle città più pericolose e addirittura al terzo per microcriminalità in strada. Il bilancio di ordine pubblico e sicurezza nel 2021 prevedeva 117 milioni, quest'anno 103 milioni e nel 2026 finiremo a 100. Negli anni Lorusso avrà diminuito di 17 milioni il budget sulla sicurezza e questo non è accettabile, chiederemo che sia almeno pari a quello di quest'anno. Anche quest'anno con molto orgoglio dico che siamo il primo gruppo consiliare per atti presentati, e dietro ogni atto c'è un cittadino. Rispondiamo, cerchiamo di dare input alla Giunta comunale in modo che vengano date delle risposte. Continueremo a dare suggerimenti e il nostro input per portare Torino a un livello più alto".

E per il futuro, Torino Bellissima ha annunciato un forum che raccolga tutte le liste civiche che amministrano i comuni nel torinese. "Le nostre liste civiche continuano ad ascoltare i cittadini e le loro esigenze - ha spiegato il sindaco di Santena e consigliere metropolitano Roberto Ghio - che sono chiare e lampanti. Il prossimo passo è quello di avvicinarsi un po' di più ai partiti, per questo creeremo un nuovo forum degli amministratori civici territoriali che potrebbe prendere piede già dal 2024. Le liste civiche di solito nascono e muoiono in vista delle elezioni, io credo in questo forum che darebbe un riferimento politico alle numerose liste civiche che amministrano numerosi piccoli comuni del territorio".