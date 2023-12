Il grande cuore di Grugliasco: raccolti fondi per il comune emiliano alluvionato di Casola Valsenio

L’associazione Amici dei pompieri volontari di Grugliasco-ODV ha avviato lo scorso maggio una raccolta fondi per l’alluvione che ha colpito l’Emilia, da destinare, in particolare, al Comune di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, particolarmente colpita da questa calamità.

La Città di Grugliasco ha partecipato a questa iniziativa patrocinando e contribuendo alla diffusione della raccolta fondi, insieme ai commercianti di Grugliasco. In questi giorni è terminata la raccolta con oltre 700 euro raccolti che sono stati bonificati direttamente all'associazione Amici dei pompiri di Casola, nel ravennate che li destinerà per le opere e i bisogni della comunità locale.