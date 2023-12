Pianezza marcia per la pace, oltre 150 famiglie in strada con l'Unicef per dire basta alla guerra

Marcia della pace di mamme e papà con i loro bambini domenica 17 dicembre a Pianezza. Una marcia sostenuta e promossa dall'Unicef e dall’Amministrazione comunale, a cui hanno collaborato attivamente gli Alpini, la Pro Loco, Pianezza Ambiente, i volontari dell'Associazione Carabinieri e della Civess, tutti da sempre al fianco delle giovani generazioni.



"Una marcia davvero partecipata – ha dichiarato Antonio Sgroi, presidente provinciale di Unicef -, che ha visto marciare nelle vie di Pianezza ben 150 famiglie con i loro bambini". Un momento per sostenere e rimarcare la volontà di pace nel mondo. "Si pensava che dopo 77 anni dall’istituzione dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia - spiega Sgroi -, il mondo potesse finalmente essere affrancato dalle guerre e dalla violazione dei diritti dell’infanzia, ma purtroppo a distanza di tutti questi anni si deve fare una grande riflessione: ancora oggi, ci sono tanti, troppi focolai di guerra. Noi come Unicef siamo fortemente impegnati a promuovere i diritti dell’infanzia e a invocare con forza la pace, pace che oggi rischia di essere tradita da guerre vicine ai nostri confini come quella in corso in Ucraina e quella che attanaglia la non lontana striscia di Gaza. E’ importante l’impegno e l’aiuto dell’Unicef, che nel mondo cerca di alleviare le sofferenze alla popolazione più giovane".



E che il desiderio di impegnarsi per riportare il sereno nel mondo sia un pensiero condiviso da tanti e soprattutto dai più giovani lo dimostrano i molti biglietti appesi nella casetta di Babbo Natale proprio davanti al Municipio di Pianezza dai ragazzi che hanno partecipato alla marcia.