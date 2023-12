Pnrr, ma anche fondi della programmazione europea: ecco il 2024 di Finpiemonte

Semaforo verde da parte dell'assemblea dei soci per il Documento di Programmazione di Finpiemonte che mette nel mirino il 2024. Un anno non banale, visto che in gioco - soprattutto - ci sarà la gestione della nuova programmazione comunitaria, con l’avvio nei primi mesi dell’anno di molte nuove misure di agevolazione, che completeranno il quadro di supporti e incentivi già attivato nel 2023.



Si tratta di strumenti che spaziano dall’efficienza al risparmio energetico, fino all’attrazione degli investimenti, alla digitalizzazione e alla ricerca, per un totale di 130 milioni di euro di fondi pubblici richiesti, tra contributi (circa 57 milioni) e finanziamenti (circa 73 milioni) e un totale di 469 domande presentate.