Chivasso: aperto il parcheggio di Castelrosso e finanziati nuovi interventi per quasi 150 mila euro

È stato aperto nella mattina di oggi, mercoledì 20 dicembre, in località Castelrosso, il nuovo parcheggio realizzato con parte dei fondi delle manutenzioni straordinarie deliberate dalla Giunta comunale di Chivasso: tra spazi per automobili, ciclomotori e persone con disabilità, si tratta di oltre 20 stalli, in via Cottolengo, nelle adiacenze del sottopasso ferroviario e della scuola, in modo da snellire il traffico nelle ore di ingresso e uscita degli alunni, preservando la loro incolumità e riducendo l’inquinamento atmosferico.

L’opera è stata inaugurata dal sindaco Claudio Castello e dall’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Debernardi. Presenti anche il presidente del Consiglio comunale Alfonso Perfetto ed i consiglieri Giovanni Scinica e Matteo Doria. Negli ultimi 6 anni a Chivasso, sono stati realizzati parcheggi che aumentano di oltre 500 stalli gli spazi per i mezzi degli utenti della strada. Intanto ulteriori 150 mila euro circa sono stati stanziati sempre dalla Giunta Castello per opere stradali che prevedono l’abbattimento di barriere architettoniche nel centro urbano di Chivasso.

Disco verde ai progetti esecutivi per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali all’intersezione tra via del Collegio, viale Matteotti e via Marconi, e per la realizzazione di una piattaforma stradale rialzata a collegamento dei camminamenti tra via Paleologi e via Berruti. La prima opera, per un quadro economico pari a 110 mila euro, consentirà di creare una soluzione di continuità sicura con l’area in cui sorge l’Istituto comprensivo “Demetrio Cosola”.

Gli altri interventi di accessibilità urbana invece, per quasi 40 mila euro, hanno l'obiettivo di migliorare il grado di fruizione delle infrastrutture veicolari e pedonali e garantire adeguate condizioni di sicurezza al camminamento con il rifacimento della superficie stradale.