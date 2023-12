Sanremo 2024: anche il gruppo di Ivrea, i Santi Francesi in gara al Festival

Anche i Santi Francesi, il gruppo di giovani di Ivrea vincitori dell'edizione 2022 di X Factor, saranno tra i big ammessi in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024 che si svolgerà nella città dei fiori da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

Insieme a loro sono passati tra le nuove proposte anche Clara, la Crazy J di Mare Fuori, e gli emergenti Bnkr44.

La prima andrà all'Ariston con il pezzo Diamanti grezzi, i Santi Francesi porteranno L'amore in bocca, e i Bnkr4 Governo punk.

I Santi Francesi diventati famosi anche grazie a successi come Non è così Male e La Noia, ma anche Occhi Tristi, con cui erano in competizione per Sanremo Giovani 2023. Il duo musicale italiano di Ivrea, è composto da Alessandro De Santis e Mario Francese.

Con loro in gara, gli artisti piemontesi in gara salgono a due, aggiungendosi a Fred De Palma che porta in gara la canzone Il cielo non ci vuole.