Circoscrizione 8, la coordinatrice Francesca Gruppi lascia: "Le mie ragioni principalmente personali"

"Se si svolgono tutte le sedute possibili da Regolamento, che comunque non bastano per trasformare l'incarico in un primo lavoro, per chi ne ha un altro diventa difficile reggere quel carico. E questo vuol dire, in sostanza, che i giovani adulti occupati, ancor più se hanno una famiglia, sono la categoria più facilmente respinta da un luogo come questo. È uno spunto di riflessione che lascio qua e che secondo me dovrebbe essere incluso in un ripensamento profondo del decentramento". Resta il rammarico per lasciare l'incarico. "Mi rattrista dopo una bellissima campagna elettorale, un risultato così positivo, davanti alle persone che mi hanno dato fiducia e a cui dovrò spiegare, a quelle che ho conosciuto in questi due anni che non potranno più fare riferimento a me, ai colleghi con cui ho stretto relazioni politiche e umane".