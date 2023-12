Una Sacra rappresentazione della natività alla Sacra di San Michele

La Sacra di San Michele si arricchisce ulteriormente di opere d’arte. Presso l’Abbazia sono esposte da alcune settimane tre opere lignee dell’artista gardenese Helmut Perathoner. Si tratta dello scultore che già era stato incaricato dell’esecuzione della statua dell’Arcangelo Michele che decora la Chiesa Maggiore, dal 2022. In questo caso, l’opera raffigura la Natività.

Le tre statue sono poste all’interno del suggestivo e imponente Scalone dei Morti, che identifica la naturale collocazione dell’opera. Si tratta di sculture di assoluto rilievo e pregio artistico e di una grandezza importante: San Giuseppe raggiunge i centonovanta centimetri. Un trittico che fin da subito ha colto i visitatori per la sua eleganza e composizione. Si tratta di un presepe in crescendo, con la speranza ogni anno di trovare le risorse per arricchirlo sempre più di personaggi e rendere la Sacra di San Michele scenografia d’eccezione in tutta la Regione.

Spiega il rettore don Claudio Papa. “Come Rosminiani dobbiamo ringraziare il personale tutto e i volontari che lavorano per gestire le visite e i concerti, grazie ai quali, oltre alle donazioni, ci permettono di raccogliere fondi da investire in cultura e arte. La mano e la competenza di Helmut sono garanzia di autenticità, bellezza e permettono di trovare la via per la sacralità. Un ringraziamento speciale all’Arch. Francesco Gonzales, ideatore della suggestiva scenografia che lo racchiude”.

Lo scultore Perathoner Helmut, membro della famosa famiglia di scultori Perathoner di Ortisei in Val Gardena, nei suoi ventotto anni di attività ha creato prevalentemente sculture a soggetto religioso come ad esempio santi, madonne e angeli. Al momento con i suoi lavori partecipa a varie esposizioni d’arte in Italia ed all’estero. Dal 1992 lo scultore lavora in proprio a Ortisei. Le sue opere finora si sono potute ammirare in diverse mostre sia all’estero che in Italia.