Inclusione sociale, l'Istituto Zooprofilattico si allea con il Banco Alimentare del Piemonte

In Italia, secondo i dati Istat, 5 milioni e 694 mila persone vivono in condizione di povertà assoluta: vuol dire un cittadino su dieci, 2 milioni e 217 mila famiglie. A rischio povertà o esclusione sociale c’è il 23,1% degli italiani, in aumento rispetto al 22,8% del 2023.

Casa, reddito, salute, alimentazione, istruzione e relazioni si condizionano a vicenda, le persone in condizione di povertà sommano, nel 58,5% dei casi, tre o più “forme di bisogno”, in un circolo vizioso che si può affrontare solo con una risposta complessiva. Una partita in cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta vuole giocare in prima fila.

Favorire la consapevolezza, l’inclusione e l’autonomia delle persone povere, attraverso percorsi formativi in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio, è proprio l’obiettivo della nuova Area inclusione sociale del Banco Alimentare del Piemonte ODV. Una svolta importante, che amplia la mission dell’organizzazione: non solo distribuzione di cibo - 7.528 tonnellate nel solo 2024 - ma anche azioni di accompagnamento sociale rivolte a persone in situazioni di fragilità.

Appuntamento giovedì 26 giugno 2025 (dalle 16 alle 18) nella sede di Moncalieri del Banco Alimentare con il primo percorso dedicato all’educativa alimentare, attivato in sinergia con l’IZSPLV, rivolto a operatori e beneficiari delle associazioni M.I.O. Onlus e Carità senza frontiere.