A Torino vespasiani rotti o vandalizzati. Firrao (Torino Bellissima): "Aumentiamo i servizi pubblici a pagamento con un bando"

A Torino sono poco meno di un centinaio i servizi igienici pubblici. La maggior parte però, come denuncia il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, sono "in condizioni indecenti o inutilizzabili". "Oltre a quelli delle stazioni, - ha aggiunto durante una commissione sul tema -, ma a Porta Susa chiudono alle 22.30, si trovano ancora sparsi in tutta la città diversi vespasiani".

I Vespasiani e i "Renzi"

La maggior parte però sono vandalizzati, murati o sigillati con delle paratie. Alcuni di quelli ancora aperti, vengono utilizzati dai tossicodipendenti. Ci sono poi 29 "Renzi", dal nome della ditta che lì aveva costruiti: in piazza Villari, a Madonna di Campagna, e in via Sassari ci sono i due più antichi in stile Liberty.

I bagni pubblici autopulenti

"A Torino - ha aggiunto Firrao - ci sono venti bagni pubblici a pagamento autopulenti gestiti da Igp, come quelli di piazza Arbarello, largo IV Marzo, piazza Zara e piazza Statuto". A questi se ne aggiungono una cinquantina gestiti da Amiat, collocati vicino ai mercati e in alcuni parchi. Per dare un confronto con altre città turistiche, a Parigi ci sono 435 servizi pubblici, a Berlino 280 e Bucarest 100.

Bagni "costosi"

Di qui la richiesta di Firrao di fare "un bando per aumentare i bagni pubblici a pagamento sul territorio". Una richiesta però che al momento sembra difficile da soddisfare. La motivazione? "I bagni di IGP Decaux - ha replicato l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - sono un caso particolare: sono molto costosi sia come manufatto, che per manutenzione".

Quest'ultimo tipo di servizi è considerato di lusso: solo per l'installazione si parla di 50mila euro, a cui ne vanno aggiunti altrettanti per la pulizia e sistemazione annuale. Gli incassi da ingresso, come hanno precisato dagli uffici, sono di circa 13mila euro per dodici mesi. La metà va al Comune e l'altro 50% ad Igp Decaux. La restante parte dei 50mila euro viene coperta tramite la pubblicità.