A Giaveno è tempo di festival delle luci per un Natale brillantissimo

Il Festival delle Luci torna per la sesta edizione a illuminare e far brillare il centro storico di Giaveno.

Grazie alle proiezioni di videomapping, sono esaltati i monumenti e le bellezze architettoniche. La novità degli eventi del 2023 è la Piazza del Natale, cioè l’illuminazione di piazza Mautino con giochi interattivi. Il cartellone degli eventi natalizi a Giaveno, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, proseguirà durante le vacanze e si concluderà il 7 gennaio alle 18 con l’arrivo della Befana. Tra Natale e l’Epifania una visita serale nel capoluogo della Val Sangone è un’esperienza indimenticabile, perché in piazza San Lorenzo i palazzi prendono vita con le animazioni e gli effetti speciali, trasformandosi in magiche dimore innevate; il campanile e la chiesa sono vestiti a festa. Anche quest’anno accompagnano il Natale le storie del Mascherone Borbottone e di Frondo, il cedro parlante del parco Marchini. Nelle borgate sono illuminati i monumenti principali.

Tante le iniziative che rendono il Natale ancora più bello: i mercatini del 24 dicembre e 7 gennaio , la pista di pattinaggio, il trenino di Natale con il Natale dei bimbi di venerdì 22 dicembre, i concerti, gli spazi per foto ricordo spettacolari, la cassetta per le letterine a Babbo Natale, la cioccolata calda, gli artisti di strada, i trampolieri e i mangiafuoco il 7 gennaio, la musica, le letture, le mostre d’arte, l’animazione per i bimbi, le iniziative di beneficenza con le associazioni e gli Aiutanti di Babbo Natale, il concorso “Presepe in vetrina” e l’iniziativa per le scuole “Quattro chiacchiere con Babbo Natale”. Sabato 6 gennaio dalle 11 alle 18 si festeggerà la riapertura della piscina con l’entrata gratuita e con la Befana che regala a tutti i bambini dolciumi e caramelle.

Il programma dettagliato degli eventi e delle iniziative è pubblicato nel sito Internet della Città di Giaveno alla pagina www.comune.giaveno.to.it/festival-delle-luci-2023/

“NATALE: STORIA E TRADIZIONE, SIMBOLI E CURIOSITÀ”, UNA MOSTRA RICORDANDO EZIO GIAJ

Venerdì 29 dicembre alle 17,30 nella chiesa dei Batù a Giaveno sarà inaugurata la mostra “Natale: storia e tradizione, simboli e curiosità”, sottolineata dai buoni auspici del vischio, pianta sacra ai Celti, a cura dei figuranti dell’associazione culturale celtica La terra degli Adanati di Ugo Giai Gischia. La mostra sarà visitabile ad ingresso libero il 30 dicembre, il 3, 4, 5 e 6 gennaio dalle 16 alle 18,30; il 31 dicembre e il 7 gennaio 2024 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Attraverso una serie di pannelli con immagini e testi la mostra presenterà la tradizione nordica del Natale e renderà omaggio agli 800 anni dal primo Presepe, quello di Greccio, messo in scena da San Francesco nel 1223.

Si potranno ammirare presepi di diversa fattura ed epoca, provenienti da collezioni private come quelle di Danilo Giuliano e Marco Marinello, ma anche una videoproiezione di Remo Caffaro, i disegni dedicati al presepe dei bambini e delle bambine delle classi III e V della maestra Patrizia Motta della Scuola Primaria Sandro Pertini della borgata Sala e le caricature di Carlo Pognante. L'iniziativa è dedicata alla memoria del compianto Ezio Giaj e nasce da un’idea di Alessandra Maritano, compagna di vita e di progetti dell’animatore culturale e turistico, ideatore di innumerevoli iniziative, mostre, rassegne e occasioni per stare insieme riflettendo sui valori importanti della vita. Alessandra ha coordinato la mostra, che coinvolge le associazioni P.I.C.S., Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese, Circolo Ricreativo Culturale, Consorzio Vittone, Cesmap e Associazione Culturale Celtica degli Adanati.