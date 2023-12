Csi Piemonte, semaforo verde al Piano d'attività 2024, mentre entrano tre nuovi soci nel consorzio

L’Assemblea, infatti, ha ratificato le richieste di consorziamento della Fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, del Comune di Bergamo e della Città Metropolitana di Palermo , un segno di attrattività e di espansione dell’azienda come Hub nel Centro-Sud Italia.

La strategia 2024 del Consorzio sarà incentrata principalmente sullo sviluppo delle progettualità basate sull’Intelligenza Artificiale, creando un vero e proprio modello di AI company per la Pubblica Amministrazione. Nel Piano è poi centrale il supporto che il CSI potrà fornire per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, attraverso molteplici progettualità. Fra queste: l’evoluzione del Cloud, e il potenziamento dell’infrastruttura di rete e del Data Center, in ottica di Edge cloud. Prosegue poi l’evoluzione dello CSIRT (Computer Security Incident Response Team) in materia di cybersecurity attraverso il rafforzamento di processi e strumenti per la riduzione del rischio cyber. Sarà dato impulso all’Academy aziendale denominata “CSI Digital Campus”, valorizzando ulteriormente le competenze interne.