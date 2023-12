Via Po, nuovo look per i negozi: fino a 5 mila euro per vetrine, dehors ed insegne

Oltre 224mila euro, a fondo perduto, ai negozi del centro di Torino per mettere in atto interventi di riqualificazione. Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato i criteri per la redazione del bando e la concessione di contributi come sostegno alle attività commerciali delle piazze Vittorio e Castello, via Po e le aree limitrofe.

Gli interventi

Gli stanziamenti pubblici permetteranno ai commercianti di ammodernare e migliorare le parti esterne dei negozi, dalle vetrine ad insegne, facciate, tende, pergole, dehors, illuminazione esterna.

L'area

Potranno richiedere il sostegno gli imprenditori che hanno i locali all’interno di quest’area: tra lungo Po Cadorna e lungo Po Diaz comprensiva dei locali Murazzi, entrambi i fronti di via Maria Vittoria, entrambi i fronti di via Plana, entrambi i fronti di via Principe Amedeo, entrambi i fronti di via Accademia Albertina compresa piazza Carignano, intero perimetro di piazza Castello, entrambi i fronti di via Verdi, ultimo tratto di Corso San Maurizio solo fronte numeri civici pari.

Le regole

Oltre ai negozianti, potranno partecipare al bando anche gli ambulanti che vendono libri e dischi usati nei chioschi sotto i portici di via Po. Il Comune erogherà un contributo fino ad un massimo di 5mila, pari al 75% della spesa stimata per l’intervento. Il finanziamento potrà arrivare a 7mila euro qualora si tratti di una nuova apertura: gli imprenditori dovranno investire almeno 500 euro.

In totale sono previsti 224mila e 805 euro: oltre 186mila euro sono fondi regionali, mentre 38mila 500 comunali.