Camion fa retromarcia all'uscita della tangenziale, centra una vettura e fugge: momenti di paura a Moncalieri

Momenti di paura nei giorni scorsi allo svincolo per Bauducchi, sulla tangenziale di Torino in direzione nord: un furgone ha sbagliato l'uscita dalla tangenziale, ha innestato la retro e centrato in pieno una vettura che stava arrivando, fuggendo poi via invece di fermarsi a constatare quanto era successo (e se ci fossero stati dei feriti).

Si cercano testimoni

La donna ha raccontato e denunciato alla Polizia stradale quanto è avvenuto in zona Moncalieri, ora si cercano dei testimoni per provare a risalire all'identità di chi ha provocato il sinistro ed è scappato via di gran fretta.

La guidatrice ha raccontato di aver suonato il clacson più volte per provare a far fermare il conducente del camion, che invece si è allontanato di gran fretta. Sono in corso le indagini, potrebbero essere importanti le immagini delle telecamere della zona.