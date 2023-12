Spaccate nel Torinese: ritrovato a Falchera il Cayenne della banda dei furti

Il mezzo regolarmente in sosta in un'autorimessa

Ritrovato dai Carabinieri a Falchera il Porsche Cayenne utilizzato, negli ultimi giorni, per mettere a segno alcune spaccate nei negozi di Torino e provincia. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno rinvenuto ieri il veicolo, regolarmente in sosta e chiuso a chiave in un parcheggio nella zona di Torino nord, probabilmente pronto per essere usata per commettere altri reati.

I colpi

Sono in corso i rilievi tecnici da parte della SIS - Sezione Investigativa Scientifica del Nucleo Investigativo di Torino. Il Porsche Cayenne era stato rubato la scorsa settimana da un concessionario di Moncalieri, in corso Trieste.

Il gruppo, composto da almeno cinque persone, nei giorni successivi ha assaltato e razziato bar, tabaccherie ed altre attività commerciali nel Torinese. I primi colpi nella zona sud di Torino, da Moncalieri a Nichelino e piazza Galimberti.