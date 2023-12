A Torino l'11 gennaio cantata per Fabrizio De Andrè

In occasione del 25° anniversario della morte di Faber, torna la cantata per Fabrizio De Andrè a Torino! Un vortice di note che unisce e fa condividere l'euforia di una notte comune per gente speciale. La serata in cui ricordiamo uno dei più grandi autori della musica e della poesia italiana in contemporanea con tantissime città italiane.

Portate il vostro strumento preferito, rigorosamente acustico (chitarre, violini, fisarmoniche, armoniche, percusioni, sax, trombe) o in alternativa la vostra voce (anche non intonata). Portate le vostre coperte e il vostro vino preferito: possiamo bere in compagnia con la scusa del freddo. Chiunque ama Faber e la buona musica è invitato a prendere parte all'evento.

Una serata per il piacere di celebrare questo cantautore e le sue splendide canzoni.

Appuntamento l'11 Gennaio 2024 in Piazzetta Reale a Torino a partire dalle 20. L'evento è gratuito e aperto a tutti.