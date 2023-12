Caluso, consegnate 10 tessere della LILT per visite di screening e prevenzione gratuite:

Gli Snodi che hanno sottoscritto il patto di collaborazione con il Cissac nel mese di giugno 2023 sono Piccolo Carro di Chiaverano, Nuovo Teatro Studio Danza di Caluso, il Comune di Candia, l'Officine Apollo di Villareggia, l'Associazione Vivi la Biblioteca di Caluso e la professionista psicoterapeuta Valeria Ferrero; erano presenti altri aderenti informali alla rete e una rappresentanza di insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Caluso come ospiti. Come detto la donazione è stata resa possibile grazie al finanziamento da parte di Fondazione CRT per il progetto "Un territorio di opportunità", che ha visto il Ciss.ac realizzare numerose azioni sul territorio con Lilt, cooperativa Andirivieni ed Asvapp. In particolare le azioni di prevenzione e salute di comunità che hanno visto il coinvolgimento dell'Associazione LILT hanno riguardato diverse attività come il Festival per le famiglie, un convegno presso l'Istituto Superiore Liceo Martinetti e ed appunto la distribuzione di tessere per visite preventive a persone in condizione di bisogno del territorio.