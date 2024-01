Smog e polveri sottili: in Piemonte la situazione migliora quasi ovunque, ma Torino resta dietro la lavagna

Le due torinesi ancora dietro la lavagna

Si tratta di una tendenza di massima, visto che i dati non ancora sottoposti a validazione finale come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato, Ma di sicuro è un indizio confortante. "Il numero di giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore previsto che da normativa sono di un massimo 35 di giorni per anno civile, si è ridotto in tutti i punti di misura - dice il direttore generale di Arpa Piemonte, Secondo Barbero -. In particolare, per le centraline con analizzatore automatico, è stato superato nelle sole due stazioni di Torino – Rebaudengo e Settimo Torinese - Vivaldi a fronte delle 12 stazioni del 2022 e delle 13 del 2021 del set di punti di misura analizzati in questo report".