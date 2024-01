Jim Cramer cambia idea sul Bitcoin e dichiara che "Non si può uccidere"

Jim Cramer, noto conduttore del programma Mad Money della CNBC, ha recentemente cambiato radicalmente la sua posizione sul Bitcoin, dichiarando che "Non si può uccidere" e definendolo una "meraviglia tecnologica" destinata a rimanere nel panorama finanziario.

La sorprendente dichiarazione di Cramer

Cramer, noto per la sua posizione critica nei confronti del Bitcoin, ha sorpreso molti osservatori del mercato con le sue dichiarazioni ottimistiche durante una trasmissione della CNBC. Ha enfatizzato il fatto che il Bitcoin è una "meraviglia tecnologica" e ha sottolineato la necessità di riconoscerne la durata nel tempo. Contrariamente alle posizioni passate del defunto Charlie Munger, ex braccio destro di Warren Buffett, Cramer ha respinto le critiche di Munger sul Bitcoin, sostenendo che la criptovaluta è qui per restare.

Il conduttore ha spiegato la sua nuova prospettiva, evidenziando il notevole ritorno del Bitcoin e l'interesse crescente nel mondo delle criptovalute. Ha elogiato la resilienza della criptovaluta leader, definendola un fenomeno inarrestabile. Mentre Munger aveva etichettato il Bitcoin come "veleno per topi" e aveva previsto il declino della maggior parte degli investimenti in criptovalute, Cramer ha indicato la sua fiducia nel prosieguo del successo del Bitcoin.

Questo cambio di atteggiamento da parte di Cramer arriva in un momento in cui il mercato delle criptovalute sta attirando sempre più l'attenzione degli investitori tradizionali. La recente impennata del prezzo del Bitcoin e le attese positive legate agli exchange-traded funds (ETF) stanno contribuendo a cambiare la percezione di alcuni critici storici delle criptovalute.

Il destino del Bitcoin e quello del mercato delle criptovalute in generale, è legato anche a quello di Bitcoin Minetrix, clone del BTC, che però utilizza la blockchain di Ethereum per essere più efficiente dal punto di vista energetico, veloce ed economico. Ma di cosa si tratta?

Che cos’è Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) è un progetto che si distingue per l'adozione di un approccio innovativo noto come "Stake-to-Mine". Questa metodologia promette di rivoluzionare l'industria del cloud mining di criptovalute, con l’offerta di un metodo conveniente ed efficiente per estrarre Bitcoin.

Questo innovativo concetto permette agli investitori di guadagnare un reddito passivo tramite il processo di staking e l’estrazione facile di Bitcoin tramite la piattaforma. Contrariamente ai tradizionali metodi di mining che richiedono hardware costoso o contratti esterni, Bitcoin Minetrix offre un'alternativa decentralizzata e di facile accesso a un’ampia gamma di utenti a cui interessano Bitcoin e criptovalute.

La piattaforma opera su un sistema di cloud mining tokenizzato, fornendo agli utenti totale controllo sui loro fondi attraverso la tokenizzazione del processo. Inoltre, il progetto mira a fornire benefici economici ed ecologici, promuovendo una partecipazione decentralizzata nel processo di mining.

Un aspetto interessante di Bitcoin Minetrix è la sua fase di prevendita, che ha superato il traguardo dei 7 milioni di dollari all'inizio del 2024. Questo risultato sottolinea l'interesse crescente verso nuovi modelli di mining, anticipando un anno positivo per il Bitcoin, considerando il rinnovato interesse di ex scettici, vedi Cramer, l'halving e l'approvazione degli ETF spot.

Come investire nella presale di Bitcoin Minetrix

Investire nella presale di Bitcoin Minetrix è un'opportunità che potrebbe rivelarsi allettante per gli appassionati di criptovalute e gli investitori interessati a nuovi e promettenti progetti. Ecco come procedere:

Preparazione degli strumenti di investimento: per partecipare alla presale, è necessario disporre di un portafoglio Ethereum e di token ERC-20 come ETH o USDT.

per partecipare alla presale, è necessario disporre di un portafoglio Ethereum e di token ERC-20 come ETH o USDT. Visitare il sito ufficiale: accedere al sito ufficiale di Bitcoin Minetrix e recarsi alla homepage.

accedere al sito ufficiale di Bitcoin Minetrix e recarsi alla homepage. Connettere il portafoglio: cliccare su "Connect Wallet" e inserire le informazioni richieste per connettere il portafoglio Ethereum, ad esempio, usando MetaMask.

cliccare su "Connect Wallet" e inserire le informazioni richieste per connettere il portafoglio Ethereum, ad esempio, usando MetaMask. Confermare e investire: dopo aver collegato il portafoglio, inserire l'importo desiderato di token ERC-20 da convertire e confermare l'operazione. In questo modo, sarà possibile investire nella presale di BTCMTX.

Conclusioni

Per concludere, Bitcoin Minetrix si presenta come un progetto intrigante che potrebbe ridefinire il panorama del mining di criptovalute. La combinazione di una vision innovativa, l'adozione del concetto "Stake-to-Mine" e il successo nella fase di pre-vendita suggeriscono che potrebbe essere un protagonista importante nell'evoluzione del settore. Investire nella presale potrebbe essere un'occasione unica per coloro che desiderano partecipare alla crescita di questa promettente iniziativa nel mondo delle criptovalute.

