Si sfoga con l'amica, lei chiama i carabinieri di Moncalieri che arrestano il fidanzato

Una telefonata ti allunga la vita. recitava un famoso spot di alcuni anni fa. In questo caso una telefonata (ad un'amica) ha salvato forse una vita a Moncalieri, grazie all'intervento dei carabinieri.

Decisivo l'intervento dell'amica

Nei giorni scorsi i maltrattamenti avevano fatto scattare le manette per un sessantenne di Nichelino, stavolta invece anche se non si è consumata una violenza vera e propria i militari dell'Arma hanno posto fine ad una situazione di umiliazioni e vessazioni che andavano avanti da tempo. Così è stato arrestato un 44enne, dopo che la sua compagna aveva trovato il coraggio di denunciare ad un'amica, in una lunga telefonata, quelle situazioni di cui era vittima da parte del fidanzato.

Arrestato il compagno di 44 anni

L'amica, sentita la storia, ha capito che non c'era più tempo da perdere e che se si fosse aspettata ancora un'ennesima lite la situazione avrebbe potuto degenerare in modo irreparabile, così ha chiamato i carabinieri, raccontando loro le confindenze della donna.

I militari sono arrivati a casa della coppia (dove vive anche un bimbo di 7 anni avuto dalla donna da una precedente relazione) e, constatata la situazione e i reiterati episodi di maltrattamenti, hanno arrestato l'uomo.