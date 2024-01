Il villaggio di montagna vuole rimanere vivo: un pezzo di Piemonte (in miniatura) per il presidente della Repubblica Mattarella

"Quando osservo gli antichi villaggi alpini, il mio pensiero va alle persone che hanno abitato quei luoghi, alla vita dura, agli stenti. Quelle case una volta erano vive, piene di vita, di famiglie numerose che lavoravano, di bambini che correvano per gli stretti vicoli. Oggi la maggior parte sono abbandonate, ma non voglio che il nostro passato venga dimenticato". Nascono così i micro villaggi in pietra di Alberto Bonaudo, sessantaduenne di Rivarolo, progettista meccanico con la passione per la realizzazione di baite in miniatura.

Un paese in pietra realizzato da Bonaudo è stato regalato dal presidente Uncem, Marco Bussone al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Gli ho confermato che il villaggio deve essere vivo, con una comunità viva, servizi e diritti per tutti - spiega Bussone - e il Presidente Mattarella mi ha risposto 'Certo', con decisione".

Le creazioni dei paesi in pietra, come quella regalata da Uncem al Capo dello Stato, sono in fedele scala 1 a 80, il che significa che la miniatura di un'abitazione di due piani ha un'altezza di circa 10 cm. Su Facebook, le creazioni si trovano alla pagina "La Petite Maison".

Il modello di riferimento di Bonaudo è l'architettura tradizionale alpina. La fonte di ispirazione sono le lunghe camminate in montagna a cavallo tra Piemonte e Valle d'Aosta, durante le quali osserva, fotografa e raccoglie materiali utili (scaglie di pietra e legno) per le costruzioni: "Non ho particolari segreti nel costruire le mie baite in miniatura, se non quello di osservare gli antichi villaggi durante le mie escursioni, cercando di coglierne l'anima. Le case vengono realizzate rispettando le tecniche di costruzione originali, utilizzando solo pietra e legno come nella realtà. Ogni pietra viene tagliata su misura, mentre le parti lignee, come ad esempio per i tipici Rascard Valdostani, sono accuratamente tagliate e incastrate fra loro".