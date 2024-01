Banca Territori del Monviso, da 10 anni “banca a cinque stelle” nella classifica di Altroconsumo Intasca

La nota rivista indipendente, specializzata in finanza ed investimenti, ha preso in esame 240 banche, attribuendo ad ognuna un punteggio sulla base dei relativi indici di bilancio. Per ottenere un giudizio pari a 5 stelle, il massimo, è necessario ottenere un punteggio di almeno 250 e avere un "texas ratio” inferiore a 1. Banca Territori del Monviso ha raggiunto un punteggio tra i più alti a livello non solo regionale, dove si posiziona ai vertici, ma anche nazionale. “Da 10 anni ci attestiamo tra i migliori istituti di credito per solidità – commenta il Direttore Generale Luca Murazzano – e non solo. I nostri bilanci sono in continua crescita senza il ricorso ad operazioni di cartolarizzazione o cessione di crediti non performing, così come il numero di Soci e Clienti che vedono in BTM un partner sicuro e capace di affiancarli nei propri progetti di vita. Il riconoscimento confermato ancora una volta da Altroconsumo rappresenta un’ulteriore affermazione della qualità del nostro lavoro che vogliamo condividere con Soci, Clienti e Collaboratori tutti: il nostro ruolo di cooperativa di credito è infatti proprio quello di destinare gli utili al rafforzamento della dotazione patrimoniale della banca per poter così supportare le Comunità dei territori dove operiamo”.