“Buoni propositi per l'anno nuovo”: un gennaio ricco di sorprese per il Museo A come Ambiente

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, arriverà la Befana e porterà tante sorprese anche al Museo A come Ambiente. Sarà un gennaio ricco di laboratori e attività per tutti all'insegna dei “Buoni propositi per il nuovo anno” (titolo della rassegna, ndr), infatti, quello del MAcA di corso Umbria 90 a Torino.

Il weekend dell'Epifania

Il programma inizierà proprio sabato 6 gennaio con “La Befana vien di notte: giochi, sostenibilità e tanta curiosità” (dalle 16 alle 18): attraverso il gioco e la fantasia, i partecipanti (dai 6 agli 80 anni di età) saranno impegnati nella costruzione di oggetti “divertenti e sostenibili”. Per i più piccoli (dai 3 ai 5 anni), domenica 7 verrà proposto “La fabbrica delle idee circolari” (dalle 16 alle 18) basato sulla costruzione di giochi utilizzando materiali di recupero.

Tutti in bicicletta

Il laboratorio di domenica 14 sarà invece dedicato al mezzo di trasporto più sostenibile che esista: la bicicletta. Con “Una bici per pensare” (dalle 16 alle 18, 6-80 anni), infatti, sarà possibile apprendere alcuni segreti per prendersi cura della propria due ruote e le principali norme di sicurezza per spostarsi in tranquillità; l'attività è organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Triciclo e l’associazione Bici e Dintorni.

L'acqua, bene prezioso

Dulcis in fundo, l'ultimo appuntamento del mese si concentrerà su uno dei beni più preziosi della terra, forse il più prezioso: l'acqua. Domenica 21 gennaio (dalle 16 alle 18, 6-80 anni), sarà la volta di “Bere l'acqua del rubinetto”, in cui si scopriranno i suoi percorsi per raggiungere le nostre case, le procedure per assicurarne quantità e qualità e i metodi migliori per gestirla nel modo migliore riducendo al minimo gli sprechi.

Per informazioni, prenotazioni e costi dei laboratori è possibile consultare il sito web del MAcA https://www.acomeambiente.org/, scrivere a info@acomeambiente.org o chiamare il numero 0110702535