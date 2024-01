Nichelino: devastata dai vandali, piazza Di Vittorio prova a rialzarsi ospitando la Befana

Non si sono ancora spenti gli echi delle polemiche per la nuova vandalizzazione del centro storico di Nichelino, che arriva forse l'occasione per provare a girare pagina dopo la brutta pagina di Capodanno. Sabato 6 gennaio, dalle ore 14 alle 18, piazza Di Vittorio ripulita e risistemata ospiterà il Villaggio della Befana: per tutto il pomeriggio ci saranno diverse iniziative per far divertire i bambini e le loro famiglie.

Occasione di divertimento per bambini e famiglie

A cominciare dalla Casa della Befana, dove i più piccoli potranno incontrare la famosa l’anziana signora che porta caramelle e doni. Da non perdere la Fabbrica dei giochi di legno e l’installazione di mattoncini magici dove sarà possibile creare forme uniche ed originali con mamma e papà.

Per gli appassionati di penne e colori ecco la sfida per la realizzazione del disegno più lungo da condividere con amici ed amiche. Per tutti un momento di dolcezza con la distribuzione della cioccolata calda.

Non si placano le polemiche (non solo) politiche

E a quel punto sarà probabilmente più semplice dimenticare il fattaccio del primo giorno del 2024, in attesa che l'argomento torni tema d'attualità con il prossimo Consiglio comunale.