Giaveno, il sindaco Carlo Giaccone: "Se non condividete più la fiducia in me e nella Giunta rassegnate le dimissioni"

Il primo cittadino di Giaveno Carlo Giaccone chiede che al Presidente del consiglio Mauro Morisciano e all'Assessore Edoardo Favaron, Assessore Concetta Zurzolo di rassegnare le dimissioni.

"A pochi mesi di fine mandato mi trovo impossibilitato a terminare il lavoro portato avanti dalla mia amministrazione in questi anni per causa di alcuni assessori e consiglieri, di maggioranza e di minoranza, che si sono subdolamente accordati, nonostante le diverse provienienze politiche, per cercare di boicottare me ed il mio gruppo in vista delle prossime elezioni amministrative" spiega il sindaco.

"L'obiettivo comune di questo anomalo gruppo è evidente, fermare qualsiasi traguardo che come Sindaco ho intenzione di raggiungere in questi ultimi sei mesi di mandato elettorale per cercare di minare il consenso e la fiducia che i giavenesi mi hanno accordato in questi anni<s>.</s>Nulla a che vedere con il bene comune e gli interessi della nostra città.

La strategia adottata è stata quella di, raggiunto con questo “accordo” il numero sufficiente di voti in consiglio comunale per fermare l’azione amministrativa, votare contro <s> </s>i provvedimenti del Sindaco e della giunta che loro stessi avevano precedentemente approvato. Un secondo obiettivo che vogliono raggiungere, e che fino ad oggi non è andato a buon fine, è quello di convincere un numero sufficiente di consiglieri a dare le dimissioni per far decadere l’amministrazione comunale con la gravissima conseguenza di far commissariare il comune. Questi sono i programmi del gruppo che io ho ribattezzato “Fermiamo il Sindaco Giacone”.

Della minoranza fanno parte del gruppo <s>ci sono</s> l'On. Daniela Ruffino consigliere, Carmela Casile Consigliere e Vilma Beccaria consigliere. Della maggioranza l'On. Concetta Zurzolo con incarico e indennità di Assessore, Edoardo Favaron incarico e indennità di Assessore, Mauro Morisciano incarico e indennità di Presidente del Consiglio, Walter Murdocca consigliere, Vladimiro Colombo consigliere, Ermanno Neirotti consigliere e Raffaella Vercelli consiglieri, Enza Calvo consigliere.

Dopo nove anni e mezzo di partecipazione e condivisione degli stessi obiettivi in una squadra comune, non trovo corretto un tale voltafaccia nei confronti del Sindaco e dei cittadini che ci hanno dato fiducia. E’ davvero anomalo che chi per anni ha condiviso un percorso comune, per motivi che nulla hanno a che vedere con l’interesse per la città, attui un simile ostruzionismo e , pur percependo una indennità di carica, da Assessore o da Presidente del Consiglio, con le rispettive responsabilità, oggi voti contro la sua stessa maggioranza.

Votare contro le delibere proposte in consiglio comunale su punti che impediscono la realizzazione di nuovi servizi per i cittadini, la realizzazione di un nuovo parcheggio, l'apertura della piscina, votare contro variazioni di bilancio che vanno a penalizzare le associazioni, contro lo sport, contro i lavori pubblici è a mio parere un fatto grave. Presidente del consiglio Mauro Morisciano, Assessore Edoardo Favaron, Assessore Concetta Zurzolo: se non condividete più la fiducia nel Sindaco e nella Giunta, rassegnate le dimissioni e rinunciate almeno alle cariche che vi ho assegnato".