Dramma a Rivarolo Canavese, una dodicenne prende la scossa in un campo sportivo: è grave al Regina Margherita

L'allarme, la corsa al Regina Margherita con l'elisoccorso e ora la grande paura. Sono ore di apprensione, per una giovane di circa 12 anni che nella serata di ieri è rimasta folgorata a Rivarolo Canavese.



Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina si sarebbe trovata all'interno di una struttura sportiva e sarebbe entrata all'interno di un locale tecnico. Qui, per motivi ancora da capire, sarebbe entrata in contatto con del materiale elettrico e avrebbe preso una fortissima scossa.



Sul posto sono subito arrivati, insieme ai carabinieri, anche i soccorritori e la dodicenne è stata portata con l'elicottero al Regina Margherita, dove è stata affidata alle cure dei medici. La situazione è subito apparsa grave.