Invita a cena un amico, ma lui gli porta in casa due rapinatori: incubo per un uomo di 83 anni, picchiato e derubato

La vittima è un anziano di 83 anni, ma i carabinieri hanno incastrato i tre responsabili (tutti finiti in manette) anche grazie all'uso di alcune riprese di telecamere a circuito chiuso. La banda è ritenuta responsabile, a vario titolo, di rapina in concorso e lesioni. Si tratta di due uomini, di 21 e 50 anni e una donna di 27 anni. Il ventunenne e la donna sono residenti a Milano, mentre l’uomo di 50 anni, ritenuto il basista della banda (e amico della vittima), è residente a Torino.

Aveva invitato a cena un amico, o almeno una persona che considerava tale. Si è ritrovato in balia di due rapinatori, che gli hanno portato via (dopo averlo picchiato e minacciato) tre orologi preziosi dal valore di oltre 74mila euro. Di questi, due sono Rolex.

I fatti risalgono allo scorso 15 settembre scorso, quando l'anziano aveva invitato a cena un amico per discutere di un progetto di lavoro. Tuttavia, ciò che doveva essere un incontro amichevole si è trasformato in un incubo quando l'ospite stava lasciando la casa. In quel momento, un uomo e una donna hanno fatto irruzione nell'abitazione. L'anziano è stato picchiato e rapinato, mentre l'ospite è stato costretto a spogliarsi e a chiudersi in bagno.