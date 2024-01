Come comprare SPONGE V2: guida all’acquisto della nuova versione della meme coin

Lanciato ad agosto del 2023, il token SPONGE ha permesso ai suoi trader di guadagnare grazie a una notevole crescita che lo ha portato sopra gli 0,0018 dollari.

Esaurito l’entusiasmo, il token è calato sotto gli 0,0010 dollari. Questo ha portato il team di sviluppo a creare una nuova versione, ovvero SPONGE V2, in modo da rilanciare la meme coin sul mercato con nuove funzionalità.

Per ottenere SPONGE V2 è necessario comprare e fare stake del token SPONGE V1, sfruttando la meccanica Stake-To-Bridge.

La strategia per adesso sembra funzionare, in quanto SPONGE ha avuto una crescita del 4,12% nelle ultime 24 ore e del 24% negli ultimi sette giorni, risalendo verso gli 0,00050 dollari.

Come specificato, al momento non è possibile comprare direttamente il token SPONGE V2. L’unico modo per ottenere la criptovaluta è tramite lo staking di SPONGE V1.

I titolari di SPONGE, dovranno ritirare i loro token in stake nel pool V1, andando nella sezione Staking V1 del sito ufficiale della meme coin e facendo clic su Ritirare.

Chi invece ha ancora dei token SPONGE nel wallet, dovrà metterli in stake, in modo da trasformarli in SPONGE V2. Per farlo, i trader avranno fino alle ore 13:00 UTC del 5 gennaio 2024, la data in cui verrà chiusa la dashboard V1.

Per lo staking dei token V1, bisogna fare clic su “Collega Wallet e mettere in stake i tuoi token” dashboard V1 del sito ufficiale di SPONGE.

I nuovi utenti che non possiedono SPONGE e sono interessati a investire in SPONGE V2, possono comprare il token originale sul sito web ufficiale. Gli SPONGE acquistati, verranno automaticamente messi in stake nel pool V2, con un periodo di blocco di 4 anni.

Qui di seguito riportiamo la procedura per l’acquisto dei token SPONGE.

Scaricare un Crypto Wallet

La prima cosa da fare è scaricare e installare un wallet digitale compatibile con il sito di SPONGE, come Metamask, Wallet Connect o Best Wallet. Una volta installato il wallet, si dovrà scegliere una password sicura per l’accesso.

Acquistare Ethereum o Tether (USDT)

Il sito ufficiale di SPONGE accetta pagamenti in Ethereum (ETH), Tether (USDT) o carta di credito.

Nel caso si desideri acquistare il token con ETH o USDT, sarà necessario possederle sul proprio wallet. Ethereum e USDT si possono acquistare su un exchange, registrandosi ed effettuando il pagamento con carta di credito, bonifico o altri metodi digitali.

Acquistare SPONGE

Per acquistare SPONGE, occorre collegare il proprio wallet al sito ufficiale, selezionando Compra Ora e cliccando sulla voce Collega Wallet.

Una volta collegato il wallet, sarà necessario inserire l'importo di ETH o USDT da spendere, oppure la quantità di token SPONGE.

Staking di SPONGE

Come specificato in precedenza, i token SPONGE acquistati verranno messi automaticamente in staking per generare SPONGE V2. Più token V1 si metteranno in stake e più SPONGE V2 si otterranno al lancio sul mercato.

Tramite la dashboard V2 sarà possibile tenere sotto controllo lo staking e il processo di Stake-To-Bridge.

Finito il periodo di staking, si potranno ritirare i propri token SPONGE V2 dal sito della meme coin. Secondo il whitepaper ufficiale, la data per il ritiro verranno annunciati sui social media del progetto.

I vantaggi di SPONGE V2

A differenza al token originale che fungeva da semplice meme coin, SPONGE V2 sarà legato ad un gioco P2E (Play To Earn), diventando uno utility token.

Secondo le poche informazioni disponibili, si tratterà di un gioco di corse, grazie al quale gli utenti potranno divertirsi e guadagnare SPONGE V2.

Inoltre, bisogna considerare che SPONGE V2 ha un grande potenziale di crescita, in quanto può contare su una community consolidata che potrebbe sostenere la meme coin sul mercato a lungo termine.

