Carcere di Torino nel caos, Osapp: "Inaccettabile che l’istituto più complesso d’Italia non abbia un comandante di reparto titolare"

"È evidente che questa situazione si ripercuote drammaticamente sulla gestione delle esigue risorse umane che, pur di assicurare il servizio quotidianamente, effettuano il doppio turno - vale a dire sedici ore continuative di lavoro nello stesso giorno. Quello che sta accadendo a Torino non si è mai verificato in mezzo secolo, stiamo assistendo ad una serie di “passerelle” di politici che vengono in visita al carcere però, questi, stranamente, non incontrano gli agenti della Polizia penitenziaria quasi che il problema non li riguardasse e questo è davvero scandaloso oltreché vergognoso.