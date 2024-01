Beinasco, l'asilo nido Garelli e il micronido di Borgaretto aumentano l'orario senza rincarare le tariffe

L'asilo nido comunale Garelli di Beinasco e il micronido comunale di Borgaretto, grazie ad una sovvenzione regionale di 12 mila e 40 euro ciascuno, vedranno ampliati gli orari di apertura mantenendo invariate le tariffe per le famiglie.

Il Fondo sociale europeo Plus 2021-2027

Il Comune, infatti, è stato inserito nell'elenco delle 60 Amministrazioni per cui la Regione Piemonte ha previsto un finanziamento grazie al Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. “Si tratta di una misura fortemente voluta dall'assessore regionale ad Istruzione e Lavoro Elena Chiorino – ha spiegato il sindaco Daniel Cannati - per dare supporto ai servizi per le famiglie. In questi mesi abbiamo avanzato il nostro progetto all'attenzione dell'assessorato regionale, in modo da lavorare insieme per arrivare a questo obiettivo".

Cannati: "Servizi fondamentali per le famiglie"

"Servizi come l'asilo nido e il micronido sono ormai fondamentali per le famiglie di oggi e cercare di favorirne l'accessibilità con aiuti economici è una visione concreta che risponde ai bisogni di genitori che lavorano tutto il giorno”, ha aggiunto il primo cittadino.