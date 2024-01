Il 23 gennaio 2024 alle ore 21 il cantautore torinese Daniele Guerini torna in concerto sul palco del Blah Blah di Torino per un evento speciale: la celebrazione dei dieci anni dall’uscita del suo fortunato album dalle sfumature britpop “Il Senso delle Scelte”. Per l’occasione, verrà suonata dal vivo l’intera tracklist del disco, i singoli e le cover che hanno accompagnato la carriera del cantautore torinese.

Ospite della serata DJ DAVE. Ingresso gratuito.